Lapresse.it - Senato, Paita (IV) contro Meloni: “Discorso su Ventotene grave, vergognoso e disumano”

Leggi su Lapresse.it

Si accendono gli animi anche inall’indomani della bagarre alla Camera dopo le parole della premier Giorgiasul Manifesto di. “Ciò che è avvenuto ieri alla Camera sul manifesto dida parte della presidente del Consiglio èper la democrazia, per l’Europa, e se ne debba parlare in Aula”, ha detto la capogruppo aldi Italia Viva, Raffaella, in apertura di seduta. Urla di protesta si sono levate dai banchi della maggioranza. “Credo che estrapolare dal contesto le parole di persone al confino, di eroi, sia quanto di piùsi sia visto negli ultimi anni, in un momento cruciale per la vita del paese. È una cosa – ha aggiunto – che disonora il nostro paese e non rende giustizia alla storia dell’Europa, alla resistenza, all’antifascismo.