Selma Miriam, chi era la donna che ha creato il "ristorante femminista"

Lo scorso 6 febbraio è morta, a 89 anni,controcorrente per la sua epoca, visionaria, geniale, che con Noel Furie diede vita a Bloodroot, considerato il primo vero.Lei e Furie si consideravano delle casalinghe infelici, quando si incontrarono a un convegno della National Organization for Women nel Connecticut nel 1972. Poco dopo, divorziarono dai rispettivi mariti, fecero coming out come lesbiche e decisero di creare un luogo di ritrovo per le donne.era una cuoca di talento e avventurosa, e all’inizio le cene organizzate erano a casa sua, una sorta di antesignana dell’home restaurant tanto in trend oggi, dietro un pagamento di 8 dollari per un buffet settimanale di succulenti piatti vegetariani, una scelta culinaria fatta perché un’amica aveva sottolineato che un’impresa alimentarenon avrebbe dovuto contribuire alla sofferenza degli animali.