Gqitalia.it - Sebbene di nicchia, i profumi di Maison Crivelli stanno spopolando su TikTok, ecco spiegato il motivo

L'hype intorno a Maison Crivelli è dovuto soprattutto a Oud Maracujá. Il giovane marchio francese di profumi di nicchia, nato nel 2018, si è fatto notare prepotentemente nel 2023 grazie a un'ispirazione dovuta al naso di Jordi Fernandez. Il profumiere ha combinato una nota al frutto della passione con un oud sintetico, creando un bestseller che ha messo in evidenza parte dello spirito del marchio: originalità, una miscela di note dolci/fruttate intense e prestazioni senza pari. Da allora, Maison Crivelli ha ampliato la sua collezione di fragranze al legno di oud con una creazione al sentore di cuoio, Oud Stallion, e un profumo gourmand, Oud Cadenza, in vendita solo da Harrod's a Londra.