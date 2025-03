Gqitalia.it - Se passi troppe ore alla scrivania, forse dovresti iniziare a fare questi stretch per salvare i tuoi glutei

Leggi su Gqitalia.it

Esercizi per i? I, per chi non sapesse, sono i muscoli più grandi del nostro corpo. Se in palestra fai gli squat e gli affondi, vuol dire che stai allenando i. Se però non investi prima qualche minuto ad allungarli nel modo corretto, potresti diminuire le tue prestazioni atletiche, o addirittura la tua capacità di camminare bene.Itesi possono portare a posture scorrette, a un maggiore rischio di infortunio durante l'esercizio fisico e a un dolore che può irradiarsi lungo le gambe. Abbiamo chiesto ad alcuni esperti fisioterapisti quali sono gli esercizi per allungare iche consigliano più spesso.Come capire se isono rigidiPuò essere difficile riconoscere di avere irigidi; non è, per esempio, come avere i tendini del ginocchio tesi, che ti impediscono di arrivare a toccare le dita dei piedi se ti allunghi in avanti.