Liberoquotidiano.it - Se il dossieraggio danneggia il centrodestra l'inchiesta contro gli spioni si insabbia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ci sono: questo vogliono farci credere i presunti detentori della verità a senso unico, le anime belle del centrosinistra indignate a targhe alterne: solo quando sono i loro dati sensibili ad essere violati. Ora l'opposizione cavalca il caso Paragon evocando presunte manine del governo e scambiando il silenzio degli inquirenti per responsabilità; si scandalizza se nella lista degli attenzionati sono finiti attivisti esperti di immigrazione, un giornalista e perfino il giovane cappellano operativo a bordo di una Ong, non certo un frate camaldolese dell'eremo di Monte Rua; ma nessuno che abbia fiatato quando poco più di un anno fa è scoppiato il “verminaio” degli accessi abusivi alle banche dati dello Stato a seguito dell'esposto del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Questo, con tutta evidenza attuato ai danni del, è realmente avvenuto: lo dicono sia le indagini della procura di Roma, sia quelle dei pm di Perugia, dove il fascicolo era stato trasmesso per competenza quando è emerso il coinvolgimento anche di un magistrato, sia le migliaia di pagine dell'che descrivono un modus operandi da professionisti della materia abili con we transfer: apro, scarico il file e lo passo agli amici della stampa affinché lo rendano pubblico.