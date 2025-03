Ilgiorno.it - Scuola professionale Ciofs. Progetto “diversoaperitivo” l’inclusione vissuta sul campo

Il" racconta l’esperienza di inclusione che gli studenti del Centro di formazioneCinisello hanno vissuto insieme ai ragazzi della fondazione Insieme per l’autismo e alla cooperativa Arcipelago, che da anni si occupa di disabilità. Settimane intere trascorse in cucina e dietro al bancone del Bar Motta, che un anno fa ha visto un inedito passaggio di consegne: gli storici titolari Daniela e Maurizio Bonomi dopo 42 anni hanno donato il locale di via San Paolo per dare un’opportunità a Simona Molteni e a suo figlio Matteo, affetto da autismo. "Siamo stati nel bar e abbiamo aiutato nella preparazione di diversi cocktail, alcuni dei quali saranno serviti proprio per questo evento", hanno raccontato ieri gli alunni della classe 3F, durante il banchetto allestito ache ha messo in mostra le competenze acquisite e i risultati di questo percorso tra formazione e inclusione, alla presenza di compagni, onlus, docenti e amministrazione.