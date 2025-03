Scuola insegnanti e OnlyFans la stretta del ministro Valditara dopo la maestra d’asilo a Treviso | arriva un codice etico per i prof

Leggi su Open.online

Estendere ildella Funzione pubblica 2023 aggiungendo una specifica per glie per il loro utilizzo dei social media: il Ministero dell’Istruzione vuole entrare così a gamba tesa nel dibattito riacceso dal caso di Elena Maraga, la 29ennedi un asilo parrocchiale del Trevigiano che arrotondava lo stipendio con un account di. Come scrive il Corriere della Sera, l’idea delGiuseppesarebbe quella di includere nella clausola – già valida per i dipendenti pubblici – tutti iessionisti delle scuole italiane, che dovrebbero «evitare dichiarazioni, immagini o commenti che possano danneggiare il prestigio o l’immagine dell’amministrazione». Non solo. Sarebbe in lavorazione anche una parte specifica per gli, che specifichi con chiarezza quale sia il comportamento consono da tenere sui social media.