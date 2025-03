Anteprima24.it - Scosse Campi Flegrei, Musumeci assolve governo e accusa: “Cittadini passivi, esercitazioni disertate”

Tempo di lettura: 3 minutiSostiene che suinon ci si debba dividere, ma punta il dito contro “la collettività passiva”, perché “non partecipa alle”. Alla Camera il ministro per la Protezione civile, Nello, mette in scena l’informativa urgente sugli ultimi sciami sismici. Dapprima tranquillizza (“Dall’Osservatorio vesuviano si dichiara non esservi allo stato evidenze di immediata eruzione”). Un po’ blandisce (“è un tema sul quale credo che non ci si possa dividere né in questa sala, né fuori da questa Aula”).se stesso e il(“ha fatto tutto il possibile per la prevenzione strutturale”). Torna adre le istituzioni pubbliche, le quali “nei decenni passati avrebbero dovuto guidare con buon senso e responsabilità la sempre crescente popolazione verso una solida consapevolezza del rischio”.