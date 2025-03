Lanazione.it - Scoperto e smantellato un bivacco di spacciatori nei boschi di Monticiano

Siena, 20 marzo 2025 – Unutilizzato daper il traffico di sostanze stupefacenti è statodai carabinieri neidi. L’operazione è stata condotta dai militari del Reparto Carabinieri biodiversità di Siena, del Nucleo Carabinieri forestali e della Stazione di, della Compagnia di Siena, intervenuti nella riserva naturale statale di Tocchi, in località Potatine, un’area ritenuta di potenziale interesse per gli. Nei giorni precedenti, erano state segnalate presenze sospette e possibili assuntori di droga nella zona, circostanza che ha spinto le forze dell’ordine ad avviare un controllo più approfondito per contrastare il fenomeno dello spaccio nei. Durante l’operazione, all’interno della fitta vegetazione, i militari hanno individuato uncon tracce evidenti di attività: al suo interno sono stati trovati vestiti, sacchi a pelo, carbonella per accendere il fuoco e generi alimentari.