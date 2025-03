Tvzap.it - Scontro tra Meloni e una giornalista in mezzo alla strada: la premier su tutte le furie (VIDEO)

Ieri, mercoledì 19 marzo 2025, Giorgia Meloni ha espresso il suo dissenso per il Manifesto di Ventotene, testo per la nuova Europa scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni nel 1941 confinati dai fascisti presso l'isola delle Pontine. Le parole della premier hanno scatenato una dura reazione in Aula, con le opposizioni che l'hanno aspramente contestata. In serata, Giorgia Meloni è stata fermata da una giornalista de L'Aria che tira e ha risposto a tono alle polemiche. Cos'ha detto Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene Le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pronunciate ieri in Camera, sul Manifesto di Ventotene hanno scatenato l'ira dell'opposizione.