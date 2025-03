Messinatoday.it - Scontro auto moto, incidente a Faro Superiore: un ferito

Leggi su Messinatoday.it

nella tarda mattina di questa mattina a. Uno scooter e un'per cause in corso di accertamento si sono scontrate in piazza San Rocco. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che è finito per terra. Sul posto una ambulanza per prestare i primi soccorsi.