Quotidiano.net - Sciopero nazionale del trasporto pubblico: disagi in tutta Italia

Domani sarà l'ennesimo venerdì nero per ilno, con unodi 24 ore del settore tpl annunciato negli scorsi giorni da Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro privato e Adl Cobas. Una mobilitazione in cui vengono chiesti incrementi salariali, condizioni di lavoro meno usuranti, maggiore sicurezza per lavoratori e passeggeri e contro le privatizzazioni. In ogni città gli autisti incroceranno le braccia nel rispetto di diverse fasce di garanzia. A Roma l'agitazione coinvolgerà la rete Atac e la rete periferica gestita dagli operatori privati e le fasce protette andranno da inizio servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. A Milano, le linee Atm saranno regolari fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. A Napoli, BusCampania ha detto che le fasce protette andranno dalle 6.