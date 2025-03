Sciopero 21 marzo bus metro e tram a rischio per 24 ore in tutta Italia Ecco cosa c’è da sapere

Leggi su Open.online

Venerdì 212025 sarà una giornata di disagi per pendolari e viaggiatori a causa dellonazionale del trasporto pubblico locale, proclamato dai sindacati Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti. La protesta durerà 24 ore e coinvolgerà bus,in diverse città, con modalità differenti a seconda delle fasce di garanzia previste nelle singole aree. Se lodell’1 aprile non ci sarà dopo che al ministero dei Trasporti è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del trasporto pubblico locale, quello del 21per ora resta. Perché si sciopera il 21I sindacati hanno indetto l’agitazione per rivendicare migliori condizioni di lavoro per gli operatori del settore. Tra le richieste ci sono:Un aumento salariale di 300 euro per tutti i lavoratori del trasporto pubblico;La riduzione dell’orario lavorativo da 39 a 35 ore settimanali senza tagli allo stipendio;Minore tempo di guida e riduzione del “nastro lavorativo” per gli autisti;Maggiori tutele per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;Blocco delle privatizzazioni e delle gare d’appalto nel trasporto pubblico locale.