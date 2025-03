Ilfattoquotidiano.it - Scienziato francese bloccato all’ingresso negli Usa: sul telefono aveva messaggi in cui criticava Trump

La Francia esprime preoccupazione perché a unoè stato negato l’ingressoStati Uniti dopo che gli agenti della dogana in aeroporto hanno letto sul suo cellularein cui siDonald. E’ stato lo stesso ministro dell’Istruzione superiore, Philippe Baptiste, a rendere noto che “ad un accademicoche stava andando a Houston per una conferenza è stato negato l’accessoUsa e poi è stato espulso”.“Questa misura è stata adottata dalle autorità Usa perché ildel ricercatore conteneva scambi con colleghi ed amici in cui esprimeva le sue opinioni politiche sulle politiche dell’amministrazionesulla ricerca scientifica“, continua il ministro. Secondo fonti diplomatiche, lo, specializzato in ricerca spaziale, è stato fermato il 9 marzo durante un controllo casuale sul suoe computer.