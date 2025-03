Scienza addio paura di parlare in pubblico | realtà virtuale in soccorso degli speaker

Leggi su Ildenaro.it

Lapotrebbe essere utilizzata per aiutare glia superare il timore diin. A presentare questa curiosa prospettiva gli scienziati del Lucy Cavendish College presso l’Universita’ di Cambridge, che hanno sviluppato una piattaforma VR gratuita per migliorare la capacita’ di relazionarsi con un’audience. Sulla piattaforma, il materiale didattico personalizzato sviluppa competenze chiave, riportano gli autori, e gli ambienti di formazione in realta’realistici instaurano sicurezza. Chris Macdonald, direttore dell’Immersive Technology Lab e fondatore della piattaforma, spiega che la tecnologia permette agli utenti di cimentarsi in vere e proprie sessioni di presentazione. Il gruppo di ricerca ha sviluppato un metodo che converte gli smartphone in visori VR tramite un semplice dispositivo dal costo di circa 18 euro, in modo da rendere questo sistema accessibile a tutti.