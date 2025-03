Oasport.it - Sci di fondo, al maschile Lahti ha regalato tanti successi all’Italia

Leggi su Oasport.it

Signori, siamo al triplice fischio. La Coppa del Mondo di sci divive il proprio atto finale. L’ultima tappa dell’inverno 2024-25 sarà disputata a, in Finlandia, autentico tempio della disciplina.Il comprensorio finnico ha già organizzato ben 7 Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017) e a breve ospiterà la manifestazione iridata per l’ottava volta (2029)! Sono complessivamente 78 le gare individuali maschili di primo livello disputatesi nella località raggiungibile in meno di due ore dal centro della capitale Helsinki.Alla luce dell’infinita storia di, è evidente come l’Italia si sia fregiati di parecchi allori, che vengono elencati in ordine cronologico.1982, 50 km TL – 3° De Zolt1986, 15 km TL – 3° Vanzetta1987, 30 km TL – 3° Walder1991, 30 km TL – 3° Polvara2000, Sprint TL – 1° Zorzi ; 3° Fauner2000, 30 km TC mass start – 2° MajWCH 2001, Sprint TL – 2° Zorzi2003, 15 km TL – 3° Piller Cottrer2005, 15 km TL – 3° Moriggl2009, 15 km TL – 2° Piller Cottrer2015, 10 km TC – 1° De FabianiWCH 2017, Sprint TL – 1° Pellegrino2018, Sprint TL – 1° Pellegrino2019, Sprint TL – 2° PellegrinoIl programma del weekend del 21-23 marzo prevede una team sprint a skating nella giornata di venerdì, una Sprint a skating al sabato e una 50 km mass start in tecnica classica alla domenica.