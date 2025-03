.com - Sci, Brignone a un passo dalla storia: cosa manca per la vittoria della Coppa del Mondo

(Adnkronos) – Federicaavanza a grandi passi verso ladel. La fuoriclasse azzurra arriva alle finali di Sun Valley per bissare il successo del 2020 in classifica generale, ma anche per scolpire nellaun’impresa mai vista. Federica è a undal trionfo in generale, ma potrebbe portare a casa addirittura tutte e tre le coppe di specialità che disputa di solito, visto che è in vetta alle classifiche di discesa e SuperG, mentre in gigante è seconda, a 20 punti da Alice Robinson. Oltre alla classifica generale, mai nessuna campionessa è riuscita ad aggiudicarsi fin qui le coppe di discesa, SuperG e gigante. Ci andò vicina Lara Gut-Behrami l’anno scorso, ma poi mancò il successo in discesa. Tra il 20 e il 27 marzo, sulle montagne americane di Sun Valley, l’azzurra darà così l’assalto a uno storico en plein.