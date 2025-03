Sci alpino verso le finali di Sun Valley | le Coppe di specialità ancora in bilico

Leggi su Sportface.it

La Coppa del Mondo 2024/25 di scisi avviala sua conclusione con ledi Sun. Le nevi del Idaho ospiteranno un totale di otto gare equamente divise tra maschile e femminile, una per, da sabato 22 a giovedì 27 marzo. Le due Sfere di Cristallo generali sono già assegnate a Marco Odermatt da una parte e a Federica Brignone dall’altra. Volendo essere rigorosi la matematicanon c’è per la valdostana, ma solo da un punto di vista teorico, perché in realtà la sua rivale Lara Gut-Behrami, distante 382 punti in classifica, non prenderà parte allo slalom conclusivo. Dunque la vittoria di Brignone non è in discussione, e per la fuoriclasse azzurra sarà la seconda vittoria in carriera (unica a riuscirci nella storia dello sci italiano femminile).Oltre alla classifica generale però ci sono anche ledida assegnare, e qui sì ci sarà parecchia carne al fuoco.