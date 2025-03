Sci alpinismo Coppa del Mondo | De Silvestro e Eydallin terzi nell’individuale in Val Martello

Leggi su Sportface.it

Un doppio podio, un doppio terzo posto, in Valper Alba Dee Matteo, che si godono il bronzo nella tappa dideldi sciche ha visto i trionfi individuali di Axelle Gachet Mollaret e Remi Bonnet. La tappa del circuito nella vallata altoatesina sarà completata dalla prova mista di sabato 22 marzo.IL RACCONTO DELLA GARAUna doppietta al femminile premia la Francia e cristallizza nella gara italiana anche i primi due posti della classifica di specialità: Gachet Mollaret si piazza davanti a tutte in 1:25’07?3 con un margine di 1’19?1 sulla connazionale Emily Harrop, prima inseguitrice anche nel ranking. Arriva il secondo podio stagionale per De, dopo quello ottenuto lo scorso fine settimana nel vertical di Schladming (sempre bronzo). Alle spalle dell’azzurra, ai piedi del podio, c’è la svedese Tove Alexandeon.