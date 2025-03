Thesocialpost.it - Schio, incidente mortale: motociclista perde la vita in via Riva del Cristo

Un tragicostradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 19 marzo a, dove unha perso lalungo viadel. La vittima è P. Z., 59 anni, residente a Torrebelvicino, che ha perso il controllo della sua moto, un Malaguti, finendo violentemente contro il muretto di un’abitazione situata al civico 16.L’impatto è avvenuto intorno alle 16:45. Ancora da chiarire le cause che hanno portato ila sbandare e a schiantarsi contro la struttura. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 e le pattuglie della polizia locale Alto Vicentino. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, utilizzando anche un defibrillatore nel tentativo di salvargli la, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile. Il medico giunto con l’ambulanza non ha potuto far altro che constatarne il decesso.