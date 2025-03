Dayitalianews.com - Schillaci, Ministero valuterà azioni su ritardo referti Trapani

Sui ritardi deiistologici alla Asp diildella Salute “la sussistenza delle condizioni per adottare eventualiche si renderanno necessarie”, alla luce delle risultanze degli approfondimenti che la Regione Sicilia comunicherà al. Lo ha detto il ministro della Salute Orazioal Question time alla Camera, riferendo di aver dato disposizioni per un’ispezione sul posto.Gli ispettori del, arrivati ieri, hanno lasciato oggi“Nello specifico – ha detto riportando quanto riferitogli dall’Assessorato alla Salute della regione siciliana – la Regione, oltre ad avere avviato un accertamento ispettivo, ha convocato, il 5 marzo scorso, le Aziende e gli enti sanitari dell’area metropolitana di Palermo nonché l’Asp di Catania per porre in essere interventi finalizzati alla risoluzione delle problematiche in questione”.