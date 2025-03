Bergamonews.it - Schiacciata contro un muro da un furgone: donna gravemente ferita a Trescore

Balneario. Unadi 55 anni è stata investita mentre camminava per strada e si trova in gravi condizioni: è successo in viale Antonio Pasinetti, all’altezza del civico 23, intorno alle 14 di giovedì 20 marzo.La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime informazioni disponibili sembra che la signora sia rimastaunda unin transito sulla via, per cause ancora da chiarire.Sul posto sono inervenute un’ambulanza della croce rossa, un’automedica e i carabinieri.Laè stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con traumi al cranio, all’addome e all’arto inferiore.