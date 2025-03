Pisatoday.it - Scherma: a Loredana Trigilia e Zsusanna Krajnyak il Premio alla Carriera e Fair Play

In occasione della tappa pisana della Coppa del Mondo diParalimpica, il Soroptimist Club di Pisa in collaborazione con U.S. Pisaha istituito due riconoscimenti per premiare due atleti che si sono particolarmente distinti ine nell’ambito del