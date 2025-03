Ilfattoquotidiano.it - Scandalo Huawei all’Europarlamento: passino le mele marce, ma il sistema è debole

di Federico Anghelé, direttore The Good LobbyA due anni di distanza dal Qatargate, il Parlamento europeo rischia di essere scosso da un nuovocon al centro alcuni lobbisti accusati di riciclaggio, associazione a delinquere e corruzione di almeno 15 europarlamentari dei quali non conosciamo ancora i nomi. La presunta corruzione non sarebbe a favore di uno Stato ma, questa volta, del potente gigante delle telecomunicazioni cinese, che, come tutte le grandi aziende globali, ha stabilito nella capitale dell’Unione Europea un proprio ufficio dedicato ad attività di lobbying.Questa vicenda certifica infatti l’importanza di Bruxelles quale centro politico mondiale, secondo solo a Washington per presenza di rappresentanze istituzionali di associazioni di categoria, aziende più o meno grandi, organizzazioni non governative, studi legali e società di consulenza.