Anteprima24.it - Scandalo corruzione UE, Santillo (M5S): “Arresti confermano degrado etico, Campania non sia ostaggio della mala politica”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“L’arresto e la conduzione in carcere di Lucia Simeone, storica assistente e responsabile dell’ufficio dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello rappresenta un ulteriore campanello d’allarme sul dilagare di gravi fenomeni diche continuano a gravare sui nostri territori, in particolare sulla, regione che merita ben altro rispetto e rappresentanza” – a dichiararlo in una nota il deputato casertano del Movimento 5 Stelle Agostinoche puntualizza – “L’indagine belga, che addebita accuse gravi come associazione a delinquere, riciclaggio e, non può che alimentare sfiducia nelle istituzioni e nel sistema democratico. È doveroso prendere le distanze da qualsiasi forma di connivenza con illegalità e stigmatizzare con fermezza comportamenti che screditano la, trasformandola in terreno di opportunismo e interessi privati.