Scaloni amaro | Contavamo su Lautaro Martinez ecco quanto vale per noi

di Redazione amareggiato dopo il problema fisico che ha costretto a lasciare il ritiro dell'Argentina Il ct dell'Argentina Lionel, ha parlato in conferenza stampa dell'infortunio di che l'ha costretto a lasciare il ritiro Albiceleste. le sue dichiarazioni in merito all'attaccante e capitano dell'Inter: LE PAROLE – «In principio su di lui, ma è stato l'ultimo ad arrivare e abbiamo scoperto che non era al meglio. Abbiamo preparato la partita senza di lui, quindi i piani che avevamo fatto quindici giorni fa ormai non servono più. Speriamo che si riprenda presto, perché per noi è un giocatore importante»