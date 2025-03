Oasport.it - Scacchi: Lodici vince ed è a mezzo punto dalla vetta agli Europei, risale anche Sonis

Resta ancora avvolto nell’incertezza, com’era del resto da prevedere, l’esito finale deglidiin corso di svolgimento ad Eforie Nord, in Romania. All’approssimarsi del giorno di riposo, che sarà quello di domani, dopo sei turni arriva la prima patta per il leader, lo spagnolo Daniil Yuffa (russo che ha cambiato nazionalitàstica nel 2021), contro l’armeno Robert Hovhannisyan. Il citato Yuffa, dunque, è al giro di boa con 5,5/6, davanti a un gruppo a quota 5 formato da undici unità.Tra queste ce n’è una con bandiera italiana: Lorenzo. Per il bresciano ancora una vittoria di grande qualità sull’armeno Aram Hakobyan, che peraltro deve conquistare due volte. Questo perché, dopo aver guadagnato due pedoni tra l’apertura (Attacco Inglese sulla Siciliana Najdorf) e l’approccio verso il finale, verso la 40a mossa rischia di rovinare tutto sbando piano tattico.