Scacchi | Lodici resta in scia ai migliori agli Europei Sonis si allontana

In archivio anche il sesto turno degliindividuali dia Eforie, Romania, dove il leader, lo spagnolo (russo che ha cambiato nazionalitàstica nel 2021) Daniil Yuffa è sempre più solo in vetta dopo aver battuto l’olandese Jorden van Foreest.Dei due a quota 3,5/4, il primo a finire è Francesco. Solo che non gli va bene, in quanto un paio di inesattezze dopo l’apertura consentono all’armeno Robert Hovhannisyan (tra i quattro inseguitori di Yuffa con il connazionale Gabriel Sargissian, il norvegese Aryan Tari e l’azero Muhammad Muradli) di giocare un attacco di pregevolissima qualità sul lato di Re. Al di là della sua vittoria, risulta inevitabile candidare il suo piano come una delle conclusioni più belle di tutta l’edizione. Per l’altro, Lorenzo, patta dai tantissimi risvolti nella partita con il francese Maxime Lagarde.