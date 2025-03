Ilrestodelcarlino.it - "Sbeffeggio ridendo l’ipocrisia del potere"

"Avevo dieci anni quando vidi per la prima volta ‘Mistero Buffo’ di Dario Fo in tv, e ne rimasi subito colpito", rivela Matthias Martelli, 39 anni da Urbino, che stasera alle 21 al teatro Michelangelo darà voce e corpo proprio all’opera teatrale, considerata il suo capolavoro di Fo. Nel suo sito Matthias Martelli si presenta come attore, drammaturgo e giullare. Sì, giullare, proprio come Dario Fo amava ripercorrere le parole dei giullari medievali, la loro capacità di giocare con le parole, di incantare le folle, di far ridere e pensare. In "Mistero Buffo", Dario Fo aveva riunito una serie di monologhi di argomento biblico, ispirati ai vangeli apocrifi o a episodi della vita di Gesù, e li raccontava con un linguaggio tutto particolare, quel grammelot che era come un miscuglio di dialetti padani, versi, suoni onomatopeici.