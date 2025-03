Saw XI | gli sceneggiatori rompono il silenzio sulla possibile cancellazione

Leggi su Cinefilos.it

Saw XI: gliilSolo pochi giorni fa, dopo la conferma di una fonte anonima, si è parlato della totaledi Saw XI. Non molto tempo dopo, Patrick Melton e Marcus Dunstan, glidi quello che doveva essere il nuovo capitolo della serie di grande successo Saw, hanno reagito alla deludente notizia tramite The Hollywood Reporter. A quanto pare, non è stato fatto alcun progresso sul film da quando i duehanno consegnato una bozza nella primavera del 2024. “Non abbiamo notizie dallo scorso maggio”, dice Melton, sceneggiatore di Saw XI, che è stato coinvolto nel franchise a partire da Saw IV del 2007. “È in stallo a livello manageriale. Non ha nulla a che fare con la creatività o altro. Ci sono cose di livello superiore in gioco”.