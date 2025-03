Ilfattoquotidiano.it - Sarebbe piaciuta la grande festa di compleanno a Pino Daniele? A Palazzo Reale di Napoli la grande mostra “Spiritual”

Gli eroi devono morire giovani per entrare per sempre nel cuore collettivo che ancora batte forte per il Che Guevara del Neapolitan Sound morto d’infarto a 60 anni. Avrebbe dovuto fare un trapianto, il bypass non bastava, Si legge ancora nelle carte: “Con un soccorso più veloce, forse, poteva sopravvivere”. Fa rabbia. Quest’anno avrebbe compiuto 70 anni.“Non so neanche come sia nato, come è nato come autore.nella mia città tra l’inferno e il cielo”, é la scritta che ci accoglie all’ingresso dellainaugurata oggi acon il ministro della cultura Giuli che racchiude l’essenza più profonda del mondo artistico di, evidenziando le connessioni con il blues, jazz, soul, e quella musica nera americana le cui radici si intrecciano con laità di Madre Africa.