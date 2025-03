Dayitalianews.com - Sardegna: 29enne morta a Cala Fighera, riprese le ricerche del fidanzato

Laè stata trovata priva di vita nelle acque di, sotto la Sella del Diavolo, a pochi passi dal Poetto.Manola Mascia, 29anni, originaria di Quartu, è stata trovatadai Vigili del Fuoco nelle acque di, proprio in un anfratto sotto il promontorio della Sella del Diavolo, a pochi passi dalla spiaggia del Poetto. Le indagini sono ancora in corso, per capire come sia avvenuto il decesso della giovane, vicino al cui corpo è stato trovato un borsello, al cui interno c’era un portafoglio che conteneva i documenti del. Paolo Durzu, 33 anni, di cui si sono perse le tracce. I due, coppia di fatto da diverso tempo, si erano allontanati insieme martedì, due giorni fa. Non sembrerebbe – dalle prime indiscrezioni – che i due avessero dato segnali di disagio o problemi.