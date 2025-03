Metropolitanmagazine.it - Sarà Ester Exposito la nuova star di Desigual: il debutto è previsto per l’8 aprile

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Volto notissimo ai più giovani, e in generale al mondo del cinema spagnolo,Expósitoambassador di. L’attrice, 25 anni e una carriera già alle spalle, aveva già fatto impazzire i social in occasione di una sfilata del brand spagnolo: il suo abito a fiori era diventato subito virale. E in occasione di tanti eventisi è fatta conquie dal brand più colorato e oggetto di controversie tra le fashioniste.brand ambassador diL’attrice diverse volte si è, appunto, mostrata con abiti del brand. Come ad esempio al concerto di Karol G a Madrid, ma anche per le strade di Los Angeles affrontate con un total-look SS25. L’ultima volta risale ai Premi Goya, dove ha sfoggiato un bomber dell’ultima collezione, ma anche durante uno dei suoi recenti viaggi in Colombia.