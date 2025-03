Calcionews24.com - Santiago Castro shock: «Ora basta! Essere paragonato a quel giocatore non mi piace. Bologna? Lavoro per la squadra»

Leggi su Calcionews24.com

, attaccante del, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a SportWeek L’attaccante del, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su SportWeek. LE PAROLE – Quante volte mi sono sentito paragonare a Lautaro? Molte. Se mi? Prima miva perché è un idolo per me. Poi però penso dime stesso, non Lautaro .