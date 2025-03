Anteprima24.it - Santangelo (IV): “Scellerato chiudere sede ufficio giudice pace Aversa”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Gli uffici deldirappresentano dei presidi di legalità che vanno preservati dotandoli di personale adeguato e delle strumentazioni necessarie in modo da permettere ad avvocati e giudici di poter svolgere nella maniera più corretta possibile il proprio lavoro. La decisione dia tempo indeterminato l’dirappresenta una scelta scellerata e non ponderata che penalizza un territorio importante ancorché i professionisti che vi operano. Per tamponare la carenza di personale esistono tante forme, come ben ha evidenziato il presidente di Italia Viva, l’avvocato Luigia Martino, anche quella di attingere a graduatorie di concorsi pubblici già pubblicate. Mi attiverò in tutte le sedi per favorire iniziative che possano consentire la riapertura deldidi