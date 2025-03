Anteprima24.it - Sant’Agnello diventa ‘Comune Cardioprotetto”: 5 defibrillatori pubblici sul Comune

Tempo di lettura: 3 minutiSabato 22 marzo 2025 si terrà la presentazione ufficiale del progetto “” con una prima parte informativa alle 16:30 in Sala Consiliare e, a seguire, una seconda parte pratica, con dimostrazione di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione su manichino avanzato, in Piazza Matteotti.«Lo scopo del progetto “” – spiega il Sindaco Antonino Coppola – è diffondere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, installare sul suolo pubblico DAE semiautomatici adeguatamente segnalati e proteggere i cittadini dando loro una possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso, una delle maggiori cause di mortalità tra adulti e giovani. Intervenire entro pochi minuti, con massaggio cardiaco e scossa elettrica, in questi casi può fare la differenza.