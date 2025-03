Puntomagazine.it - Sant’Agnello diventa “Comune cardioprotetto”: 5 DAE pubblici sul territorio

Leggi su Puntomagazine.it

Presentazione del progetto con il Presidente della Società Italiana di Cardiologia Sabato 22 marzo 2025 si terrà la presentazione ufficiale del progetto “” con una prima parte informativa alle 16:30 in Sala Consiliare e, a seguire, una seconda parte pratica, con dimostrazione di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione su manichino avanzato, in Piazza Matteotti.«Lo scopo del progetto “” – spiega il Sindaco Antonino Coppola – è diffondere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, installare sul suolo pubblico DAE semiautomatici adeguatamente segnalati e proteggere i cittadini dando loro una possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso, una delle maggiori cause di mortalità tra adulti e giovani.