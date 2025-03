Sport.quotidiano.net - Sansepolcro, andata storta. Alla Rovato basta un gol

VERTOVESE1(4-3-3): Vaccarecci; Lorenzoni, Adreani, Tersini, Carbonaro (76’ Merciari); Bruschi, Gorini, Brizzi; Quadroni, Valori (63’ Pasquali), Mariotti (76’ Barculli). All. ArmilleiVERTOVESE (4-3-3): Gherardi; Adenyo, Belotti, Cortinovis, Zenoni; Lini (70’ Palamini), Zanga, Pozzoni (63’ Rota L.); Bertuzzi (84’ Rudelli), Messedaglia, Bbio (46’ Cartella). All. Bolis Arbitro: Bevere di Chiavasso. Rete: 24’ st Belotti– IlVertovese sbanca il Buitoni e fa suo il primo round della semifinale della Coppa Italia di Eccellenza. I bianconeri, privi di Bartoccini e Petrucci squalificati e di Del Siena e Gennaioli infortunati, partono fortissimo e dopo soli 25 secondi di gioco hanno una chance colossale per portarsi in vantaggio, quando sull’iniziativa orchestrata da Valori e Quadroni, Brizzi ha sul destro il pallone del vantaggio ma sulla linea di porta c’è Pozzoni a salvare i suoi.