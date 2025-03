Bergamonews.it - Sanpellegrino, in 7 anni risparmiati 337 milioni di litri di acqua: sono circa 135 piscine olimpioniche

San Pellegrino Terme. L’rappresenta una risorsa fondamentale per le persone e per il pianeta. Da sempre il grupposi impegna a proteggerla, per renderla disponibile per le generazioni presenti e future.La società valorizza l’elemento anche attraverso progetti che abbracciano l’intera filiera produttiva, dalla tutela delle sorgenti all’ottimizzazione del consumo nei processi industriali, e iniziative a sostegno della ricerca sui ghiacciai, in linea con i principi del World Water Day 2025.“L’è un elemento cruciale per l’uomo e per gli ecosistemi naturali – spiega Michel Benvenuto, amministratore delegato del gruppo-. Come azienda ci prendiamo cura delle sorgenti sviluppando progetti per rigenerare i cicli idrologici dei territori in cuipresenti i nostri stabilimenti.