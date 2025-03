Anteprima24.it - Sanità, Nappi (Lega): “Primi per liste d’attesa? De Luca eviti il vino…”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Consigliamo vivamente a Dedi fare a meno del vino così da smetterla di sparare balle e continuare a prendere in giro i cittadini, anche su un tema vitale come quello dellae in particolare delle. Altro che, e nuovi record (fasulli) da raggiungere a breve, in Campania il diritto alle visite viene continuamente negato. Se proprio vuole cominciare a fare qualcosa per la, utilizzi i 400mila euro dei campani che serviranno a finanziare la sua ennesima campagna propagandistica, per provare a migliorare il servizio. Gli diamo una notizia: con 400mila euro si effettuano 10mila mammografie!”. Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania.L'articolo): “per? Deil vino.