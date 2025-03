Sanità Fnopi | Grazie a Mattarella per riconoscimento nostro ruolo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Ringrazio il presidenteper aver espresso parole di riconoscenza per il contributo delle professioni infermieristiche alla salute degli italiani in occasione della drammatica pandemia che ha colpito il mondo. Il problema degli infermieri è il problema dell'Italia tutta, non di una singola categoria. Oggi sono 24 milioni le persone con una patologia .