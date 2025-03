Lanazione.it - Sanità diffusa e capillare: Giani in Casentino inaugura le case di comunità di Stia e Poppi

Arezzo, 19 marzo 2025 – Cresce e si rafforza l’assistenza sanitaria in, in provincia Arezzo. Lo fa grazie al nuovo modello delledi, ‘evoluzione’ delledella salute che già c’erano, ma anche in virtù delle risorse investite sulle nuove tecnologie. “Vogliamo offrire ai cittadini, e soprattutto agli anziani e ai malati cronici che hanno bisogno di un’assistenza protratta nel tempo, servizi il più possibile vicino a dove abitano, ovunque le persone abitino – sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio-. E’ la sfida della telemedicina e della nuovaterritoriale, unaancora più, e le strutture chemo aprendo dimostrano l’impegno che la Regione sta profondendo su questo fronte”. Inil presidenteha infatti stamani, mercoledì 19 marzo,to ufficialmente ledelladi, strutture aperte sei giorni su sette e dove ‘integrazione dei servizi’ (vista la presenza di dodici medici di famiglia e di un pediatra) e ‘multidisciplinarietà’ sono le parole chiave, con la presenza a rotazione di più specialisti.