Sanità a Vibo Valentia, nuovo presidio davanti all'ospedale Jazzolino

Continua la mobilitazione per il diritto alla salute a. Sabato 29 marzo, alle ore 11:00, cittadini e attivisti si ritroveranno nuovamenteper ribadire la necessità di unaefficiente e degna di un Paese civile.L’iniziativa, promossa dall’Osservatorio Civico Città di, prosegue senza sosta da marzo 2023, testimoniando la determinazione di chi lotta per un miglioramento delle condizioni sanitarie nel territorio. “Non siamo mai mancati, sotto la pioggia o sotto il sole cocente, perché la salute viene prima d’ogni cosa”, afferma Daniela Primerano, portavoce del movimento.L’appello rivolto alla cittadinanza è chiaro: non voltarsi dall’altra parte, ma unirsi alla battaglia per ottenere servizi sanitari all’altezza delle esigenze della comunità.