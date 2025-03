Thesocialpost.it - San Lucido, bambino travolto da un autocarro dopo essere sceso dallo scuolabus: è grave

incidente stradale nel primo pomeriggio a San, nel Cosentino, dove un ragazzino di 11 anni è stato investito da unsubitoche lo stava riportando a casa.Il dramma è avvenuto in contrada Petralonga, una zona periferica nei pressi della statale 18 Tirrena Inferiore, per cause ancora da accertare. Il mezzo pesante hail, lasciandolomente ferito sull’asfalto.Intervento dei soccorsi e trasporto d’urgenza in elisoccorsoSul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118, seguita pocodall’elisoccorso, che ha trasferito il piccolo in codice rosso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni sono considerate molto serie, e i medici stanno monitorando costantemente il quadro clinico.