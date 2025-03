Quotidiano.net - San Giovanni Nepomuceno: il martire del silenzio celebrato il 20 marzo

Leggi su Quotidiano.net

Sanè uno dei santi più venerati nella tradizione cattolica,il 20. Nato intorno al 1345 a Nepomuk, in Boemia,studiò teologia e diritto canonico, diventando un noto predicatore e confessore. La sua vita è caratterizzata da un forte senso di giustizia e fedeltà alla Chiesa, qualità che lo portarono a diventare vicario generale dell'arcivescovo di Praga. La canonizzazione di Sanè noto soprattutto per il suo martirio, avvenuto nel 1393. Secondo la tradizione, il re Venceslao IV lo fece torturare e poi gettare nel fiume Moldava per non aver rivelato il segreto della confessione della regina. Questo atto di fedeltà alla Chiesa e al sacramento della confessione è ciò che portòalla santità. Fu canonizzato da Papa Benedetto XIII nel 1729, e da allora è considerato il santo patrono dei confessori e dei segreti custoditi.