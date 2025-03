Puntomagazine.it - San Bartolomeo in Galdo, la scuola va a casa dei Carabinieri

Leggi su Puntomagazine.it

incontrano gli studenti della Val Fortore per promuovere la cultura della legalitàContinuano gli incontri fra idella Compagnia di Sanine le scuole della Val Fortore per diffondere la cultura della legalità. Gli alunni dallaprimaria dell’Istituto Omnicomprensivo Statale Leonardo Bianchi di Sanin, accompagnati dai loro insegnanti, hanno visitato la locale caserma, dove sono stati accolti dal Comandante della Compagnia, Capitano Gaetano Ragano e dal Comandante della Stazione, Luogotenente Carica Speciale Maurizio Altieri, che li hanno guidati in un tour negli uffici dove lavorano ogni giorno i militari, facendo assaporare agli scolari la vita di caserma, ripresa in tante fiction e trasmissioni televisive, proiettando anche un video illustrativo delle numerose attività svolte dai