Ilrestodelcarlino.it - Saman, oggi il processo d’appello: attese le dichiarazioni dei genitori. La diretta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 20 marzo 2025 - Omicidio diAbbas, è iniziata la quarta udienza deld'appello a Bologna. Sonoledeidella ragazza di origini pakistane uccisa a 18 anni a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2022. Nell'ultimo atto di giovedì scorso venne sentito il fratello di, Ali Heider, per la seconda volta consecutiva. Poi, nel pomeriggio della terza udienza in aula Bachelet, lespontanee dello zio Danish Hasnain, condannato in primo grado a 14 anni. Invece idi, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, in primo grado sono stati condannati all'ergastolo. Assolti i cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz. La madre, latitante dal maggio del 2021, è stata estradata dal Pakistan, per poi fare ritorno in Italia nell'agosto dello scorso anno.