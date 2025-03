Ilgiorno.it - Salvo l’ospedale di Menaggio: non sarà depotenziato e resterà il pronto soccorso. Ma manca il personale

(Como) – Pericolo scampato perdi, che none soprattutto manterrà il suo. L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso l’aveva assicurato già nelle scorse settimane, ma ieri è andato a ribadirlo direttamente all’Erba-Renaldi, in una visita alla presenza dei sindaci del territorio. «dilo teniamo come ospedale per acuti – ha spiegato – ma dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà legate alle risorse umane. Stiamo lavorando per far entraresanitario straniero nel nostro sistema in tempi più brevi, ma non è facile. Se risolviamo questo problema, risolviamo il 50% dei problemi della sanità lombarda. Voglio però anche ricordare che su questo ospedale non investiamo poco: parliamo di 20 milioni all’anno.