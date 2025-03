Lanazione.it - Salvare la moda dalla crisi: "Filiera solida e sinergie. Il distretto va trasformato"

Leggi su Lanazione.it

Trasformare ildellanella "Luxury Fashion Valley". È la proposta uscita ieri mattina dal tavolo dellaconvocato al Mita che ha visto riunite associazioni di categoria, sindacati e istituzioni. La Fondazione Its ha voluto far partire il dialogo per non far morire ladella. Il tavolo tecnico convocato dal presidente della Fondazione Its, Maurizio Del Vecchia ha visto la presenza della sindaca, Claudia Sereni, dei rappresentanti delle associazioni di categoria, Cna, Confindustria, delle rappresentanze sindacali, e di un gruppo di imprese del comparto. Per tutti la necessità di fare squadra per combattere lae sviluppare una serie di azioni concrete che hanno come obiettivo quello di creare un vero e proprio "della" a livello regionale. "Il nostro obiettivo – ha detto Del Vecchia – non è solo replicare un modello di successo, ma adattarlo alla nostra realtà, valorizzando le eccellenze toscane.