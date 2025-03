Lanazione.it - Salute e sport, il ‘tennis in rosa’ è una rinascita contro il cancro

Firenze, 20 marzo 2025 – Un momento speciale die solidarietà si è svolto presso i campi da tennis del Clubivo Firenze, dove, grazie alla sensibilità sociale del circolo e alla competenza della maestra Gaia Casati viene portato avanti il corso gratuito "Tennis in Rosa", dedicato alle donne che hanno affrontato problemi oncologici. Tennis in rosa, la serata al Cs Firenze Nel corso della cerimonia le partecipanti hanno ricevuto una pergamena dalle mani dell'assessora allodel Comune di Firenze, Letizia Perini, e del presidente del sodalizio, Gianpaolo Mugnanini, a riconoscimento del loro impegno. Il presidente del Clubivo Firenze ha inoltre ricordato l'importante contributo della Ets Regalami un sorriso, grazie alla quale sono stati formati 20 operatori Blsd per l’uso del defibrillatore, sempre donato dall’associazione pratese.